Rusya, Finlandiya'yı Miranchuk'la tek geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Rusya, Miranchuk attığı golle Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Ruslar, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı. Turnuvada ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Rusya, 45+2'de Aleksey Miranchuk'un attığı golle ilk 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve 3 puan turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın oldu. Gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika'ya 3-0 yenilen Ruslar, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı. Finlandiya, ilk maçında Danimarka'yı 1-0 yenerek, kendisi açısından tarihi bir galibiyete imza atmıştı..