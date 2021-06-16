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Rusya, Finlandiya'yı Miranchuk'la tek geçti

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Rusya, Miranchuk attığı golle Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Ruslar, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı. Turnuvada ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı

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Rusya, Finlandiya'yı Miranchuk'la tek geçti

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Rusya, 45+2'de Aleksey Miranchuk'un attığı golle ilk 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve 3 puan turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın oldu.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika'ya 3-0 yenilen Ruslar, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Finlandiya, ilk maçında Danimarka'yı 1-0 yenerek, kendisi açısından tarihi bir galibiyete imza atmıştı..

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