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Koca'dan Üstel'e büyük miktarda aşı sözü

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmede Koca, yarından itibaren büyük miktarda aşının KKTC'ye verileceğini açıkladı

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Koca'dan Üstel'e büyük miktarda aşı sözü

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Üstel'e görevinde başarılar dileyerek tüm dünyada pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluklarının daha da arttırdığını, pandeminin ilk gününden bu yana KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişimde olduklarını bu dönemde de yoğun mesai içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkına pandemi süreci boyunca birçok tıbbi malzeme ve aşı konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Bakan Koca, yarından itibaren büyük miktarda aşının KKTC'ye verileceğini kaydetti.

ÜSTEL:

Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktan her zaman büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Üstel ise, “Her zaman KKTC'nin yanında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve siz sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunarım” dedi.

Bakan Üstel, pandemi sürecinde ekip arkadaşları ile yoğun bir şekilde çalıştığını, daha sistematik bir şekilde pandeminin kontörlünü sağlamak ve ekonominin canlanması için karalar almaya devam ettiklerini belirtti.

Pandemi kontörlünde aşının önemine de değinen Bakan Üstel, bu konuda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne yürekten teşekkür ettiğini kaydetti.

Üstel, 20 yaşın üstüne ininceye kadar ve ülkenin yüzde 70'ini süratli bir şekilde belli bir takvim çerçevesinde aşılamak ve ülkenin ekonomik açıdan da önünün açılması için büyük miktarda aşı temin edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Üstel, KKTC’ye her hafta gelmesi planlanan aşılarla birlikte aşı seferberliğini başlatarak Temmuz ayı sonuna kadar hedeflenen oranı yakalamak için çalışmaların hızlanacağını vurguladı. 

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