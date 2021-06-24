Panzerler, zor da olsa turladı

F Grubunda Almanya ile Macaristan Münih’te karşılaştı.
Macaristan 11’inci dakikada Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti.
66’ncı dakikada Havertz’in golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1.
Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer’in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2.
84’üncü dakikada Goretzka’nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2’nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.
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