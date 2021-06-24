Fransa ile Portekiz yenişemedi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi. F Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile son Dünya Şampiyonu Fransa karşı karşya geldi. 3 penaltıya sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Dev maçta Portekiz yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 31. dakikada 1-0 öne geçti. Fransa 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fransa, ikinci yarıya adeta gol ile başladı. 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Benzema, takımını öne geçirdi: 1-2

Portekiz, 59. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle maça yeniden denge getirdi: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve her iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Puanını 5'e çıkaran "ölüm grubu" nitelemesi yapılan F Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıktı.

