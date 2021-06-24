Luka Modric'ten ilginç rekor

EURO 2020'de İskoçya karşısında rakip ağları sarsan Luka Modric, ülkesi adına Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Modric; EURO 2008'de de gol atarak Avrupa Şampiyonası'nda skor üreten en genç Hırvat rekorunu kırmıştı

Hırvatistan forması giyen Luka Modric, ülkesi adına ilginç bir rekorun sahibi oldu.

Deneyimli oyuncu, EURO 2008’de 22 yaş 270 gün ile Avusturya karşısında attığı gol ile Hırvatistan tarihinde, Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda rakip ağları sarsan en genç oyuncu olmuştu.

EURO 2020’de grubun son maçında İskoçya karşısında da ağları havalandıran Modric, 35 yaş 286 gün ile şampiyona tarihinde gol atan en yaşlı Hırvat oyuncu da olmayı başardı.

2018'de ülkesinin Dünya Kupası finaline yükselmesinde büyük etkisi olan yıldız orta saha, 141 kez terlettiği Hırvatistan milli takımı formasını en çok giyen oyuncu rekorunu da her maç geliştirmeye devam ediyor.

