Vaka sayısı 20'lerde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 21kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 7 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1
Girne - Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1
Gazimağusa - Karakol-1
İskele Makenzi -1
18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425
Toplam Vaka Sayısı: 7720
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen
Toplam Bileklik Sayısı: 3262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592
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