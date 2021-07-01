banner583
banner676
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
13 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
78 1
 
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
22 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
20 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
22 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
144 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
22 0
banner661
banner682

EURO 2020'de çeyrek final zamanı

banner476

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final maçları başlıyor. Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz'da oynanacak

banner666
EURO 2020'de çeyrek final zamanı
Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
Karşılaşmalar TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.