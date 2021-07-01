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TFF'den yüzde 50 seyirci kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı

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TFF'den yüzde 50 seyirci kararı
Yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı açıklandı. 
2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verildiği duyuruldu. Ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına da izin verileceği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.
Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.
Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." 
 
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