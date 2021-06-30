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EURO 2020'de çeyrek final maç programı

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EURO 2020'de çeyrek final maç programı
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz'da oynanacak.
Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
 
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