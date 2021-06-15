Tenis Federasyonu Gazioğlu'yla devam

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Seçimli Genel Kurulu Federasyon idari binasındakulüplerin katılımı ile gerçekleşti.

KKTF Başkanlık seçiminde tek aday olan Hasan GAZİOĞLU yeniden Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı oldu.

Genel Kurul gündeminde yer alan ve kulüpler tarafından Başkanlık divanının oluşumu ile 2020 yılı faaliyet takviminin değerlendirilmesi, mali raporun onaylanıp aklanması, 2021 yılı faaliyet takviminin değerlendirilip onaylanması, başkanlık seçimi ile KKTF yönetim kurulunun onaylanmasının ardından, dilek ve temenniler ile Genel Kurul sona erdi.

2021 yılı Seçimli Genel Kurulu Federasyona bağlı kulüplerin oy kullanımı ile gerçekleşen ve seçilen yeni başkanın ile yönetim kurulunun görev süresi 2 yıl olacak.