banner913
banner932
"Tatar dünyaya savaş açtı"
23 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
32 0
 
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
41 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
17 0
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
34 0
"Holguin maksadını aştı"
22 0
banner1032
banner1038

Hayvan üreticileri yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor

banner1020

banner974
Hayvan üreticileri yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor
banner971
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor. Üreticiler, ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ardından Başbakanlık önüne gidecek.
Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Gazimağusa bölgesinden (doğudan) gelecek üreticilerin Hamitköy Çemberinde, Güzelyurt bölgesinden (batıdan) gelecek üreticilerin ise Gönyeli Çemberinde saat 10.00’da toplanacağını bildirdi.
Üreticilerin, Kıbrıs Gazetesi önünde birleşerek, Girne Kapısı istikametinde ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gideceğini ifade eden Naimoğulları, Bakanlığın giriş-çıkışının dört-beş araçla kapatılacağını kaydetti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı  önünde basın açıklaması yapılması sonrasında tüm araçların Başbakanlık önüne gideceğini belirten Naimoğulları, “Esas eylemimiz Başbakanlık önünde olacak” dedi.
Birlik Başkanı Naimoğulları daha önce yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyatının belirlenmesini, girdi maliyetlerine indirim yapılmasını ve ithal et kararının kaldırılmasını talep etmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.