Hayvan üreticileri yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatıyor. Üreticiler, ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ardından Başbakanlık önüne gidecek.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Gazimağusa bölgesinden (doğudan) gelecek üreticilerin Hamitköy Çemberinde, Güzelyurt bölgesinden (batıdan) gelecek üreticilerin ise Gönyeli Çemberinde saat 10.00’da toplanacağını bildirdi.

Üreticilerin, Kıbrıs Gazetesi önünde birleşerek, Girne Kapısı istikametinde ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gideceğini ifade eden Naimoğulları, Bakanlığın giriş-çıkışının dört-beş araçla kapatılacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılması sonrasında tüm araçların Başbakanlık önüne gideceğini belirten Naimoğulları, “Esas eylemimiz Başbakanlık önünde olacak” dedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları daha önce yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyatının belirlenmesini, girdi maliyetlerine indirim yapılmasını ve ithal et kararının kaldırılmasını talep etmişti.

