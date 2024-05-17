Yusuf Kaptan'da “Atatürk'ün Gençleri Yarışıyor” etkinliği başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen “Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor” etkinliği bu sabah Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda başladı.Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan 20 takımın yarıştığı etkinlikte 80 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Bölümler arası gerçekleştirilecek olan yarışmalarda her takım 4’er kişiden oluşuyor.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması beklenen yarışmanın ödül töreni ise bugün saat 11.30’da düzenlenecek.