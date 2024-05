Sivil savunma resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni yapıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullar arası "Resim", Ortaokul ve Liseler arası "Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları” ödül töreni yapıldı.



Dün akşam saat 19.30’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesislerinde yapılan törene; Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Bakanlığa bağlı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’nın konuşması ve ardından Üniversiteler arası Arama-Kurtarma Oyunları filminin izlenmesiyle devam etti.

Yarışma jürisine teşekkür hediyeleri ve belgelerinin verilmesinin ardından, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödülleri dağıtıldı. Müsteşar Aytunç Şirket’in konuşmasının ardından tesis bahçesinde kokteyle geçildi.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca törende yaptığı konuşmada, yaratıcılığını ve yeteneğini yarışma kapsamında ortaya koyan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Her biriniz, farklı bir hikâye anlattınız, renklerle düşler kurdunuz ve kelimelerle duygularınızı ifade ettiniz, bu, sizin için önemli bir adım ve gurur duyulacak bir başarıdır” dedi.

Karaca, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, anne-babalarının ve öğretmenlerinin verdiği desteği görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin çok değerli eserlerle yarışmalara katıldıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen jüri üyelerinin de bu eserleri titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Karaca, kazananlar ödüllendirilirken; katılmanın, yarışmanın ve denemenin büyük bir başarı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı ve “Her biriniz, kendi içinde birer sanatçı, şair veya yazar olduğunuzu kanıtladınız. Önemli olan, yarışmaya katılarak kendinizi ifade etmeniz ve yeteneklerinizi geliştirmenizdir. Gelecekte daha nice başarılar elde etmenizi umuyor, hayallerinizin peşinden koşmanızı ve sanatı, şiiri ve yazıyı hayatınızın her alanında birer rehber olarak görmeye devam etmenizi diliyorum” dedi.

Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesiyle toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak afete dirençli bir toplum meydana getirilmesine katkı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Karaca, yarışmalara katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ile büyük bir özveri ile katılımcı eserleri değerlendiren jüri üyelerine teşekkür etti.

-Şirket

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın güçlü yapısıyla en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu belirterek, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra eğitim alanında da birçok ortak çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Şirket, bakanlıkları ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ortak çalışmalarıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının geleneksel olarak gerçekleştirildiğini kaydederek, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde farklı yaş gruplarından öğrencilerin fikirlerini ve düşüncelerini resim, şiir, kompozisyon gibi farklı yöntemlerle ifade edebilmelerinin pedagojik ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.



Şirket, yarışmalara katılan öğrencilerin fikir ve düşüncelerini özgür platformlarda ifade etmelerinin, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmelerine sağladığı katkının ise yadsınamaz bir gerçek olarak ortada olduğunu da söyledi.

Şirket, kurumlar arası iş birliğinin her geçen gün artırılacağını, ülkeye yeni katkılar, kazanımlar sağlayacağını vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı'nın ortak çalışmalar sonucunda daha birçok projeye katkı sunacağını ve çalışmalar gerçekleştireceğini belirtti.

Şirket, yarışmalara öğrencilerin katılmasını sağlayan öğretmen, okul müdürleri ve bakanlıkları ile ortak çalışma yürüten Sivil Savunma Teşkilatı görevlilerine teşekkür etti.

-Ödüller

Yarışmalarda dereceye giren 64 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

-Resim yarışması jüri özel ödülü

Girne Özel Eğitim ve İş Okulu; Kansu Sarıtaş ve Nazlıcan Koç, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu (lefke); Aliye Yınal (resim, kompozisyon), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu; Zeynep Kürekçi ve Oğuzhan Sezer, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu (İskele); Alisa Kopanitsyana.

-Okul öncesi 4-5 yaş grubu resim yarışması

Birinci; Lina Yılmaz Serhatköy İlkokulu (Güzelyurt), İkinci; Umut Yolcu Gülen Yüzler Anaokulu (Lefkoşa), Üçüncü; Gökçe Sinemis Gel Girne Maarif Anaokulu, Mansiyon; Aybike Şahin Lapta Anaokulu (Girne), Jüri Özel Ödülü; Ayşe Nisa İşi Fazıl Plümer Anaokulu (Lefkoşa), Sergiye Değer; Selin Büyükoğlu Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu.

-İlkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü sınıflar arası resim yarışması

Birinci; Melay Sevinç Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa), İkinci; Enda Elif Sakallı TED Kuzey Kıbrıs Koleji (Lefkoşa), Üçüncü; Esma Güvenir Dikmen İlkokulu (Girne), Mansiyon; Ecrin Akyüz Karşıyaka Merkez İlkokulu (Girne),

Jüri Özel Ödülü; Havva Vur Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Sergiye Değer, Lina Dikeç Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu.

-İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıflar arası resim yarışması

Birinci; Ayşe Erden Yakın Doğu İlkokulu, İkinci Buğçe Payas Polatpaşa İlkokulu (Gazimağusa), Üçüncü Şimal Devrvişoğlu Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa), Mansiyon Hakan Emir Yalçın Alsancak İlkokulu (Girne), Jüri Özel Ödülü Melisa Tuncan Dikmen İlkokulu (Girne), Sergiye Değer; Lev Milyaev Lefke İstiklâl İlkokulu.

-Ortaokullar arası kompozisyon yarışması

Birinci; Zehra Çaktu Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İkinci; Ülfet Çaktu Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Üçüncü; Berfin Özdalili Türk Maarif Koleji, Jüri Özel Ödülü; Salih Tunçbilek Türk Maarif Koleji.

-Liseler arası kompozisyon yarışması

Birinci; Melisa Sultan Tokpınar 20 Temmuz Fen Lisesi, İkinci; Yaren Latifeci Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Üçüncü; Nejan Sena Şafak, Türk Maarif Koleji, Jüri Özel Ödülü; Haluk Vecdi Gökmen The English School of Kyrenia.

-Ortaokullar arası şiir yarışması

Birinci; Huriye Şık Türk Maarif Koleji, İkinci; Müberra Menteş Hala Sultan İlahiyat Koleji, Üçüncü; Sude Nur Yalçın İrsen Küçük Ortaokulu, Jüri Özel Ödül Karen Zeynel Abidin The English School of Kyrenia.

-Liseler arası şiir yarışması

Birinci; Batuhan Işık Çiftçi 20 Temmuz Fen Lisesi, İkinci; Merve Çetinkaya Erenköy Lisesi, Üçüncü; Kani Akyıllar Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Jüri Özel Ödülü Yezda Nur Şahin 20 Temmuz Fen Lisesi.