Young Professionals Cyprus Virtual’dan sanal söyleşi

Young Professionals Cyprus Virtual, 1 Temmuz'da başlayan yeni hizmet döneminin ilk sanal söyleşisini yarın akşam gerçekleştirecek.



Young Professionals Cyprus Virtual’dan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Dilek Öncül Kodan'ın konuk konuşmacı olacağı sanal söyleşi saat 19:00'da Google Meet platformu üzerinde gerçekleşecek.



"Kıbrıs'ın Kuzeyinde Gençlerin Gelecek Kaygısı" konulu sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor ancak katılımcıların Google hesabına sahip olmaları gerekiyor.



Cyprus Virtual Lions'tan yapılan açıklamaya göre, toplantı görselinin üzerinde bulunan barkodun taranmasıyla katılımcılar doğrudan toplantıya giriş hakkı elde edecek.

