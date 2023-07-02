banner913
banner932
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
91 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
50 0
 
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
55 0
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
38 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
131 0
Rum benzincilerde öfke büyük
Rum benzincilerde öfke büyük
20 0
Sevenleri şokta
Sevenleri şokta
75 0
banner915

Young Professionals Cyprus Virtual’dan sanal söyleşi

banner476

banner825
Young Professionals Cyprus Virtual’dan sanal söyleşi
banner960
Young Professionals Cyprus Virtual, 1 Temmuz'da başlayan yeni hizmet döneminin ilk sanal söyleşisini yarın akşam gerçekleştirecek.
 
Young Professionals Cyprus Virtual’dan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Dilek Öncül Kodan'ın konuk konuşmacı olacağı sanal söyleşi saat 19:00'da Google Meet platformu üzerinde gerçekleşecek.
 
"Kıbrıs'ın Kuzeyinde Gençlerin Gelecek Kaygısı" konulu sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor ancak katılımcıların Google hesabına sahip olmaları gerekiyor.
 
Cyprus Virtual Lions'tan yapılan açıklamaya göre, toplantı görselinin üzerinde bulunan barkodun taranmasıyla katılımcılar doğrudan toplantıya giriş hakkı elde edecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.