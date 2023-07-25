“Anılarda Kalan Köy Arpalık” adlı kitap yayımlandı

Kıbrıs’ın güneyinde bulunan ve günümüzde haritadan silinen Arpalık (Ay Sozomeno) köyüyle ilgili 40 kişiyle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler, değerlendirmeler ve duygularla hazırlanan “Anılarda Kalan Köy Arpalık” yayımlandı.Kendisi de Arpalıklı olan yüksek kimya mühendisi Ersever Beyaz’ın kaleme aldığı 189 sayfalık kitap, Söylem Printing’de basıldı.“Arpalık köyü ve köylülerini, yaşam öykülerini, yaşam tarzlarını, köyde Rumlarla yaşanan çarpışmaları ve sonrasını gelecek nesillere aktaran bir kanıt” olarak nitelenen kitabın arka kapak yazısında şu ifadeler de yer alıyor:“6 Şubat 1964 Arpalık köyü ve köylüsü için soğuk ve kapkaranlık bir gündü. 7 Şubat 1964 ise onların zihinlerine kazınmış, korku ve acı doluydu. Bir daha asla geri gelmeyecek olan yaşanmış güzelliklere ve güzel köyüne istemeden ve ağlayarak veda ettiği gündür.Bu kitapta, Arpalık köylülerinin, o karanlık gün sonrasında köylerinin Kıbrıs haritasından silinmiş olmasına karşı içlerinde sakladıkları birçok duygu ve düşünceyi, köylerine, köylülerine olan sevgi ve özlemlerini bulacaksınız. Bazı duyguların, kelimelerle ifadesinin yetersizliğini hissedeceksiniz.”Ersever Beyaz, kendisinin ve köylülerin anılarından oluşturduğu “Anılarda Köy Arpalık” kitabını, bugüne kadar kapalı kalmış bazı şeylerin tarihe geçmesini istediği için kaleme aldığını söyledi. Beyaz, Lefkoşa kazasına bağlı 170 nüfuslu Arpalık’ın çalışkan insanların yaşadığı karma bir köy olduğunu, 6 Şubat 1964’te köyde meydana gelen çatışmaların insanlar için travma yarattığını kaydetti.Arpalık köyünün coğrafi konumu, köylülerin uğraşları, hangi evde kimlerin yaşadığı, deresi, camisi, okulu, Ay Mamma Kilisesi ve Dede, yemek çeşitleri, kahvehanesi, Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum evlilikleri, ailelerin kökleri de kitapta yer alıyor.