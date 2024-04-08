Yiğitler şenlendi

Eski adı Arçoz olan Yiğitler köyünde “Gafgarıt Festivali” gerçekleştirildi.

Her yıl düzenlenen festivalde bu yıl da kurulan standlarda yerli ürünler satışa sunuldu. Çeşitli yerli ürünün yer aldığı standlara ilgi oldukça büyüktü… Festivalde halk dansları gösterilerinin yanı sıra müzik dinletileri de sunuldu.





