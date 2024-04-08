Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde 651 trafik kazası meydana geldiğini, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1047 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük hassasiyetle sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Bayram tatilinin birinci günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede, 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi, 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz."
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