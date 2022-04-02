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Yeniboğaziçi'nde “Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Pazar Bahar Etkinliği” var

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Yeniboğaziçi'nde “Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Pazar Bahar Etkinliği” var
Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Yaşam Platformu, yarın “Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Pazar Bahar Etkinliği” ve “Yeniboğaziçi Belediyesi Kapatılamaz Başka Yeniboğaziçi Yok Eylemi” yapılacağını açıkladı.
Platformdan yapılan yazılı açıklamada, köy pazarının 10.00’da açılacağı, eylemin ise saat 13.00’te yapılacağı belirtilerek, halk, Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı ve Köy Pazarı’nda yer alacak etkinlik ve eyleme davet edildi.
“Sesimizi duyan gelsin” denilen açıklamada, köy pazarında, köy kadın dernekleri stantları ve köy pazarı katılımcıları ile yerel tatlarla bir pazar günü geçirmek için tüm ada halkı etkinliğe ve eyleme davet edildi.
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