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Ramazan ayı başladı

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Ramazan ayı başladı
İslam dünyasının kutsal ayı, inananların bir ay boyunca oruç tutacağı Ramazan, bugün başladı. 
11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının ardından 3 günlük Ramazan Bayramı kutlanacak.
FİTRE MİKTARI 73 TL
Din İşleri Başkanlığı, bu yıl için alt limit olarak fitre miktarını 73 TL olarak açıkladı.
Oruç ayı olan bilinen ve kılınan Teravih namazı ile başlayan Ramazan’ın ardından  2-3-4 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak
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