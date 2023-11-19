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“Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” başladı

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Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından yapılan sempozyuma, Türkiye, Almanya, Romanya, Mısır, İran, Letonya, Azerbeycan ve Türkmenistan olmak üzere sekiz ülkeden 23 sanatçı katılıyor

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“Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” başladı
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluğu organizasyonluğunda ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” dün başladı.

Alashia Terra-cotta Sanat Topluluğu'ndan verilen bilgiye göre, 28 Kasım’a kadar sürecek sempozyumda, arkeolojik sunumlar, deneysel çalışmalar ve arkaik eserlerden etkilenen sanatçıların yorumlarından teracotta heykeller üretilmeye başlandı.
Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından yapılan sempozyuma, Türkiye, Almanya, Romanya, Mısır, İran, Letonya, Azerbeycan ve Türkmenistan olmak üzere sekiz ülkeden 23 sanatçı katılıyor.
26 Kasım Pazar günü Akdeniz Açık Hava Müzesi alanında söyleşi ve sunumlar yapılacak ve ayrıca KKTC de ilk kez “yerinde fırınlama” tekniği özel bir performansla seyirciyle buluşacak.
-Ataser: “Tarih bilincine sahibiz”
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Akdeniz Açık Hava Müzesi’nin çevresinin korunarak, yakından rahatlıkla algılanan, izlenen bir tarihsel merkez şeklinde yaşatılması, kentle bütünleştirilerek, etkisinin fiziksel ve görsel açıdan güçlendirilmesini sağlayacak çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Ataser, "Bizler yerel yönetim olarak, tarih bilincine sahip insanlar olarak doğal görevimizi yapıyoruz. Tarihi mekanları gün ışığına çıkarmaya yönelik çalışmalara gücümüz oranında katkı koymaya çalışıyoruz. Turizm anlamında adımlar atmak bölge ve ülke yararına olacaktır” dedi.
-Ateşin: "Kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir projeler ve eğitim şart"
Sempozyumun küratörlüğünü üstlenen sanatçı Ayhatun Ateşin de, “Toplumun kimliğiyle, kültürüyle tarihiyle ilgili somut ve soyut değerlerin tümü olarak kabul edilen kültürel mirasın, tarihsel süreç içinde değişik nedenler ve yöntemlerle sürekli tahrip edilmeye karşı karşıya kaldığına" işaret ederek, “Kültürel mirasın neden önemli olduğu ve korunması gerektiği konusunda yapılacak çalışmalar, farkındalığın artmasında şüphesiz katkı koyacaktır” dedi.
 
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