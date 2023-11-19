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UFÜ Gastronomi Bölümü öğrencilerinden önemli başarı

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UFÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri, GastoAntalya23’den 3 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü

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UFÜ Gastronomi Bölümü öğrencilerinden önemli başarı
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Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, “GastroAntalya23”de farklı kategorilerde üç altın madalya ve dört gümüş madalya kazanarak KKTC’yi başarı ile temsil etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin “en büyük profesyonel yarışma ve gastronomi” etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen “GastroAntalya23” 15-18 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da yapıldı. “Türkiye Anadolu Aşçılar Federasyonu ” ve “Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları  Derneği” öncülüğünde yapılan 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları  Buluşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü temsil etti.
Açıklamada, 36 ülkeden, 46 kategoride yüzlerce şef ve şef adayının yarıştığı Gastro Antalya 2023 yarışmalarında, Kuzey Kıbrıs’tan katılan tek üniversite olan UFÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin, farklı kategorilerde 3 altın madalya ve 4 gümüş madalya kazandığı belirtildi.
Kemal Ferit, Dervişe Demir ve Selim Yeşilpınar’ın öncülüğünde yarışmaya katılan öğrencilerin kazandıkları ödüller şöyle:
“Baran Savga-balık tabağı altın madalya; Eylül Arabul- makarna tabağı altın madalya; Sevda Aslan -ana yemek tabağı altın madalya; Busenaz Yıldır -tatlı tabağı gümüş madalya ve Eylül Arabul, Sevda Aslan, Busenaz Yıldır -takım yarışmasında 3 gümüş madalya.”
 
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