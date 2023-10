"Ülker Lefkoşa Maratonu” koşuldu

Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 21 kilometre yarı maraton ve 10 kilometre koşuları yapıldı

Her iki maratona da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı start verdi.

21 kilometre kategorisinde toplamda 62 erkek ve 13 kadın koşucunun katıldığı maratonda, 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-5 yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasman kategorisi bulunuyordu.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 21 kilometre maratonu 07.00’de, 10 kilometre maratonu ise 07.30’da başladı.



Çipli sistem ile elektronik ölçüm



Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylanmış maraton olan Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl da yarışmacıların parkur derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çip sistemi yine devrede olarak. Çipli sistem sayesinde elektronik ölçüm sistemleri, yerdeki halı antenler vasıtasıyla, üzerinden geçen her çipin verisini algılar ve zamanı saniyenin yüzde 1’i hassasiyetiyle veriyor. Bu teknoloji, sadece başlangıç ve bitiş konumundaki zamanlamayı vermekle kalmayıp, muhtelif mobil teknolojiler vasıtasıyla ihtiyaç duyulan her ara mesafede de dereceleri anında ana sonuç tasnif merkezine ulaştırabilme kabiliyetine sahip.



10 kilometre



10 kilometre kategorisinde toplamda 187 erkek ve 61 kadın koşucunun katıldığı maratonda, 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-5 yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasman kategorisi bulunuyor.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen maratonda 4 km için start saat 10.30’da verilecek.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist maraton esnasında ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için orada olacak.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır olacak.

LTB’den yapılan açıklamada maraton boyunca tüm kategoriler ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları istendi.