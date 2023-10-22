İskele bir çınarını daha kaybetti

İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele sakinlerinden, sevilen çınar Kamuran Çağakanlı bugün vefat etti.

Çağakanlı'nın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kamuran Çağakanlı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.

