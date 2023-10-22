banner913
banner932
Hamitköy, Mormenekşe’yi ilk devrede devirdi
Hamitköy, Mormenekşe’yi ilk devrede devirdi
31 0
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
13 0
 
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
20 0
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
27 0
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
22 0
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
18 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
23 0
banner964

İskele bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner974
İskele bir çınarını daha kaybetti
banner971
İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele sakinlerinden, sevilen çınar Kamuran Çağakanlı bugün vefat etti.
Çağakanlı'nın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Kamuran Çağakanlı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.