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“Uçan Şemsiye” Dünya Çocuk Günü’nde sahnelendi

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“Uçan Şemsiye” adlı oyun Girne Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde sahnelendi.

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“Uçan Şemsiye” Dünya Çocuk Günü’nde sahnelendi
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“Uçan Şemsiye” adlı oyun Girne Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde sahnelendi.

Girne Belediyesi Kültür İşleri Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Denizer’in yazdığı, İsmihan Yorgancı’nın sahneye koyduğu oyunda, çevreyi ve doğayı temiz tutmanın önemi vurgulandı.
Öte yandan Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu çocuk ekibi kadrosunun genişletileceği açıklandı. Yaz döneminde tiyatro çalışmalarını sürdürecek olan ekibe 9-11 yaş grubundaki çocuklar kayıt yaptırabilecek. Aileler, 0533 863 09 58 numaralı telefondan konu hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.
 
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