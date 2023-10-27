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UBP yarın “Kansere Göğüs Gerelim” yürüyüşü düzenliyor

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UBP yarın “Kansere Göğüs Gerelim” yürüyüşü düzenliyor
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadın Kolları, Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğiyle meme kanserine yönelik “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenliyor.
UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel’in katılımıyla yarın 10.00’da Sarayönü’nden başlayacak (Dikilitaş) yürüyüşe UBP milletvekilleri, bakanlar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile dernek üye ve temsilcilerinin yanı sıra, diğer partililer katılacak.
-"Self-Chack uygulamasını sevdiklerinize ulaştırın…"
Ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, yürüyüşte uzmanların hazırladığı Self-Check bilgilendirme uygulaması broşürünün dağıtılacağını bildirdi.
Savaşan, yürüyüşün amacının erken teşhisin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek, dağıtılacak broşürlerde yer alan Self-Check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılacağını söyledi.
Savaşan, vatandaşlara self-check uygulaması linkini ailelerine ve sevdiklerine gönderme konusunda yardımcı olmaları çağrısı yaptı.
Self-Check linki şöyle: http://cpiss.healtie.com.tr
 
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