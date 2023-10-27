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Yağmurlu hava geliyor

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Yağmurlu hava geliyor
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Meteorolojiye göre, 35 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı hafta sonundan sonra 5 derece düşecek, salıdan itibaren yer yer sağanak yağmur görülecek.
 
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ekim – 3 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemiyle ılık ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
 
-Salıdan cumaya yağmur beklentisi var
 
Buna göre, hava yarın ve pazar günü parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak,  pazartesi ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. Salıdan perşembeye kadar yer yer sağanak yağmur, cuma günü ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
 
-5 derecelik düşüş bekleniyor, rüzgar orta kuvvette esecek
 
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı  iç kesimlerde ve sahillerde  32 - 35 ºC dolaylarında , ikinci yarısında ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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