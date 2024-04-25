Hem öksüz hem yetim doğdu

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin son durağı sınır kenti Refah'ta annesi ve babası İsrail saldırısında ölen bir bebek dünyaya geldi. Hem öksüz hem de yetim doğan bebek, her şeye rağmen hayata tutunmayı başardı. Bebeğe kendisini koruyan ve öldükten sonra bile hayat veren annesine saygı duruşu olarak Sabreen ismi verildi

İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin son durağı sınır kenti Refah.

Yerinden edilmiş 1,3 milyon Filistinli Refah'ta kaderlerini bekliyor.

Sabreen el-Sakani, isimli kadın 7 Ekim'de başlayan İsrail işgaline haftalar kala Refah'taki evinde ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve yedi buçuk aylık hamileliğinin çoğunu bombalardan korunarak geçireceğini öğrendi.

Yüz binlerce Filistinlinin evlerinden edildiği, sevdiklerini kaybettiği ve hayatları savaş yüzünden paramparça olduğu ortamda genç kadın kendisini şanslı sayıyordu.

En azından ailesinin başını sokacak bir çatısı vardı ve her gece kendi yataklarında uyuyorlardı.

Ne yazık ki Sabreen yeni doğan bebeğini kucağına alacak ya da onun ağlayışını duyacak kadar yaşayamadı.

El-Sakani ailesi İsrail'in sayısız bombardımanından kaçmayı başardı ancak cumartesi günü yaşadıkları ev bir hava saldırısında yerle bir oldu.

Sabreen, Shokri ve kızları Malak İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Ama mucizevi bir şekilde aileninin bir üyesi hayatta kalmayı başardı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Ailenin cenazelerini enkazdan çıkaran acil müdahale ekipleri, Sabreen'in ağır hamile vücudunu fark etti ve onu acil sezaryen için Refah'taki Emirlik hastanesine götürdü.

Sabreen'in kızı mucizevi bir şekilde cenazesinden canlı olarak çıkarıldı ve hayata tutunmayı başardı. Birkaç kez kalbi duran bebek, sağlık çalışanlarının özverili çalışması sonucunda hayata döndürüldü.

Saatler sonra isimsiz kız, kuvözde huzur içinde uyurken, bir sağlık çalışanı bezinin üzerine "Şehit Sabreen el-Sakani'nin bebeği" yazdı.

Bebeğin hem annesi hem de babası doğumundan saatler önce hayatlarını kaybetti. Ama o yalnız değil.

Babaannesi Ahalam al-Kurdi hastaneye geldi ve torununu kendi torunu gibi büyütmek için yanına alacağını söyledi.

BEBEĞE ANNESİNİN ADI VERİLDİ

Kız bebeğe isim verilmedi; ta ki büyükannesi ve sağlık çalışanları uygun bir isme karar verene kadar.

Başlangıçta bebeğe, ablasının bulduğu ve "ruh" anlamına gelen bir isim olan Rouh adı verilecekti.

Ancak en sonunda, kendisini koruyan ve kendisi öldükten sonra bile ona hayat veren annesine bir saygı duruşu olarak bebeğe Sabreen adının verilmesine karar verildi.

