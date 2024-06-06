Berberler Euro'ya geçti!

Ülkemizde bir ilk gerçekleştirildi. Esnaf ve Zanaatkar Odası’na bağlı Kıbrıs Türk Erkek Kuaför ve Berberler Birliği, Euro tarifesine geçtiğini açıkladı.Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, "ekonomik krize önlem ve modern çağa ayak uydurmak" adına erkek berberlerinin "Euro" tarifesine geçtiğini duyurdu.Sadeli, A Tarife denilen kentlerde uygulanacak azami fiyatlar ile B Tarife olarak belirlenen köy ve kırsal kesimlerde çalışan berberlerin yeni tariflerini açıklayarak, bu fiyatların azami fiyatlar olduğunu ve Euro karşılığı TL alınabileceğini belirtti.Açıklanan tariflere göre A Listesinde normal saç kesimi 10 Euro, Sakal kesimi 5 Euro, Damat Traşı ise 100 Euro olarak belirlendi.B listesinde ise saç kesimi 7 Euro, sakal kesimi 4 Euro, Damat Traşı’nın ise 75 Euro olduğu açıklandı.