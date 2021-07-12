TUFAD “Bir Meselimiz Var” etkinliğini gerçekleştirdi

Bir Varmış Bir Yokmuş diye başlayarak yola çıkan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği – TUFAD geçtiğimiz Cuma gün gerçekleştirdiği “Bir Meselimiz Var” etkinliği ile büyük beğeni topladı.

Eğitimci Yazar Akile Ruh Ekizoğlu tarafından derlenen ve yazılan Kıbrıs Halk Masalı “GARABÖCÜ” kitabı geçtiğimiz Cuma gün Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde yapılan bir lansmanla tanıtıldı.Etkinliğin başında bir konuşma yapan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği – TUFAD’ın başkanı Arzu Turgay yaptığı konuşmada “gelecek nesillere bırakılacak en güzel armağan kültürümüz ve kimliğimizdir. Derneğimizin en önemli misyonu ise Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Bu bizim için hem önemli bir vazife hem de büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.Turgay konuşmasına şöyle devam etti. “Derneğimizin ilk basılı yayını olan GARABÖCÜ birçoğumuzun bölük pörçük hatırladığı bir Kıbrıs Halk masalıdır. Bilgisayar çağında olduğumuz bu zamanda çocuklarımıza okumanın önemini aktarmak dünya klasikleri yanında kendi kültürüne ve kimliğine ait masalları öğrenmelerine katkı sağlamak çok önemlidir. Unutmamalıyız ki nenelerimizin ve dedelerimizin bize anlattığı masalları biz de çocuklarımıza aktarıyoruz. Umarım günü geldiği zaman onlar da kendi çocuklarına aktarırlar.” diye konuştuMüzik dinletisinin de yapıldığı etkinlik çocuklar tarafından oldukça ilgi gördü.Sözleri kendisine ait bestesi ise Bilge Ekizoğlu’na ait “MESEL ŞARKISI” ile çocukları masal diyarına çağıran Eğitimci Yazar Akile Ekizoğlu “Garaböcü” Masalını çocuklara anlattı.Ahmet Ced gitarıyla Bilge Ekizoğlu ise yan flütüyle geceye renk katarken çocuklar ve konular oldukça eğlenceli saatler geçirdi.