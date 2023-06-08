Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’nda Final Günü

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan yarışmada, ülke genelinden 17 liseden 19 grup sahne alıyo

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali bugün başladı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan yarışmada, ülke genelinden 17 liseden 19 grup sahne alıyor.

Büyük bir kalabalıkla başlayan yarışmanın finaline, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile gerçekleştirilen yarışmada, ‘‘En İyi Orkestra’’, ‘‘En İyi Sahne Performansı’’, ‘‘En İyi İcra’’, "En İyi Kız Solist", ‘‘En İyi Erkek Solist’’,’’En İyi Vurmalı’’, ‘‘En İyi Tuşlu’’, ‘‘En İyi Yaylı ve Nefesli’’, ‘‘En İyi Bass Gitar’’, ‘‘En İyi Gitar’’ performanslarında ödüllerin yanısıra, ‘‘Kamran Aziz Özel Ödülü’’ ve ‘‘Super Cool Seyirci Özel Ödülü’’ olmak üzere toplam 12 dalda ödül verilecek.

Performanların ardından, İnanç Eyüboğlu, Kamil Atik, Mehmet Özçelik, Niyal Niyal Öztürk ve Yusuf Çerkez’in oluşturduğu jüri üyeleri değerlendirme yapacak.

Yarışma, kazananların açıklanmasıyla tamamlanacak.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencileri sağlıklı ve mutlu yetiştirmenin birinci görevleri olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanat, spor ve hobileriyle birlikte gelişmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Bu anlamda öğretmenlerin çok büyük bir çaba sarf ettiğini de dile getiren Çavuşoğlu, öğretmenlerin, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirebilmek için her türlü fedakarlığı yapacağını ifade etti ve Bakanlık olarak öğretmenler birlikte yürümeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

“Bu uğurda, halkının varlığı ve mutluluğu için aramızda olmayan öğretmenlerimizi, milli mücadele de Hüseyin Ruso’yu, Adıyaman’da İbrahim hocayı, Pamir hocayı, Ali hocayı ve Şampiyon Meleklerimizi saygıyla anıyorum.” diye konuşan Çavuşoğlu, sözlerine, yarışmanın düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkür ederek son verdi.

TÜZ

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise konuşmasında Kıbrıs’ın genç yeteneklerini bir araya getiren Freezone yarışmasının bu yıl 9’uncusunu düzenlediklerini belirterek, yarışmayı düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışmanın coşkusunun her geçen yıl daha da attığına dikkat çeken Tüz, bu coşkuyu devam ettirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüz, konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.