Buse, Finlandiya'da da zirvede

Buse Savaşkan, geçtiğimiz ay Polonya’da elde ettiği birinciliğin ardından bu kez Finlandiya’da da altın madalya kazandı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atletlerden Buse Savaşkan, başarılarına bir yenisi daha ekledi. Başarılı atlet Finlandiya’da düzenlenen World Athletics Continental Tour Bronze kapsamında düzenlenen Meeting of Jyväskylä yarışında branşı yüksek atlamada birinci olarak altın madalya kazandı. Buse bu yarışta da kendi kişisel en iyi derecesi olan 1.88’i tekrarlayarak birinci oldu.

Geçtiğimiz ay Polonya’da düzenlenen yarışta da Buse aynı derece ile birinci olarak altın madalya kazanmıştı.

Avrupa’da özel yarışmalarda başarılı sonuçlar elde eden Buse, Ocak ayında Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışmada ikinci, şubat ayında Fransa’nın Amiens şehrinde düzenlenen yarışmada birinci olmuştu. Buse gelecek hafta bu kez Almanya’da düzenlenecek yarışta yer alacak.

