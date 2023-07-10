Tatlısu’da renkli gün

Tatlısu Belediyesi tarafından Minia Kıbrıs Müzesi’nde düzenlenen 3. Lavanta Hasat Şenliği’nde renkli görüntüler yaşandı

Tatlısu Belediyesi tarafından yetiştirilen lavanta bahçeleri, etkinlikle hasada açıldı.Konuşmaların ardından etkinlik lavanta bahçelerinin gezilmesi ve ziyaretçilerin lavanta hasadına katılmaları ile devam etti. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere lavanta şerbeti ve lavanta yağı satışı yapıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından Minia Kıbrıs Müzesi’nde düzenlenen 3. Lavanta Hasat Şenliği’ne katıldı.Cumhurbaşkanı Tatar hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde vurguladığı gibi ‘KKTC’yi cazibe merkezi yapmak’ için çalıştıklarını söyledi.Lavanta sayesinde oluşacak eko turizm ile ekonomi ve turizme katkıda bulunulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede lavanta yetiştiriciliği yapan girişimcilere ve Tatlısu bölgesinde lavanta yetiştirilmesini teşvik eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkür etti.Lavanta üretiminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, kozmetik ve sağlık alanında kullanılan lavantanın ülkeye getirisinin olacağını aktardı.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Lavanta Günleri etkinliğine katıldı.Ataoğlu, ülkede lavanta üretimini desteklemek ve ekonomik değere dönüştürülmesi için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını söyleyerek, geniş kullanımı olan lavantanın üretimine katkı koyanlara teşekkür etti.