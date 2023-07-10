Karadeniz'i sel vurdu

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Dereler taştı, heyelanlar oldu. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Ardahan'da yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk öldü

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.

45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti. Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu.

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Kuvvetli yağış nedeniyle, Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan yaşandı.

Büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Sel sonrası bazı evleri de su bastı.

Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Düzce ve Sakarya'da devam eden sağanak ile kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti, kıyı balıkçıları denize açılamadı.

Merkeze bağlı Gündolaması köyünde ise derenin taşması sonucu evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

