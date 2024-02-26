Tatlısu Ot Festivali pazar günü yapılıyor

Kuzey sahil şeridi belediyelerinden Tatlısu Belediyesi'nin bu yıl yine Final Organizasyon işbirliği ile düzenleyeceği Ot Kültür Festivali 3 Mart Pazar günü yapılıyor.

Açılışı saat 10:00'da gerçekleşecek ve ana hedefi doğada yetişen yenilebilen Ot çeşitlerinin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek olan festivalde adeta yok, yok. Kıbrıs Kültürü Halk Dansları, çeşitli konserler, gün boyunca çeşitli farklı animasyonlar, yaklaşık tümü dolan 120 çeşitli stant, gezilebilecek tarihi yerler ve benzeri sürprizler ile halkımızın güzel ve farklı bir gün geçirebilmesi için adeta her şey düşünüldü.

Festivalin basın toplantısı ise 29 Şubat Perşembe günü saat 10:30'da Zambak Tatil köyünde yapılacak.