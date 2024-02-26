Benter, Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı oldu

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına atandı

Prof. Dr. İbrahim Benter Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına getirildi.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına atandı.

2013-2023 yılları arasında Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi genel müdürlüğünü yürüten Benter, Yükseköğrenimini Amerika'da tamamladıktan sonra eğitim ve araştırma konularında bir çok ödülün sahibin oldu.

Ülkemizin yetiştirmis olduğu önemli değerlerden birisi olan Prof. Dr. İbrahim Benter 1962 yılında Lefkoşa’da doğdu. Türk Maarif Kolejinden mezun olduktan sonra 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu. 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York'ta Tıp Fakültesinde eğitimine devam eden Benter, Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’de Memphis’de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı. Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesör, bölüm başkanı ve birçok idari makamlarda çalıştı. 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesinde akademik hayatına devam etti. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisi olan Benter'in en önemli buluşu angiontensin-(1-7)/ACE2 sistemi üzerinden kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için tedaviler geliştirmek olmuştur.

Benter’in tavsiyeleri üzerine COVİD-19 tedavisi için ilk ilaç ACE2 reseptörünü inhibe ederek ortaya çıkarıldı.

Mayıs 2013 -aralık 2023 tarahleri arasında kıbrıs vakıflar idaresi genel müdürü olarak çalıştı.