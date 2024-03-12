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MAGEM Maraş ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi ortaklığıyla “Tohum Takas” etkinliği düzenleniyor

Gazimağusa Belediyesi, Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Tohum Takas” etkinliklerinin bu yıl ilkinin MAGEM Maraş işbirliğinde pazar günü yapılacağını duyurdu.

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MAGEM Maraş ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi ortaklığıyla “Tohum Takas” etkinliği düzenleniyor
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Gazimağusa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin 10.30-15.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
 
Etkinlikte, tohum takası gerçekleştirilerek, bahar-yaz dönemine ait tohumların çoğaltılması amacıyla paylaşımı yapılacak, yeni gelecek tohumlar da envanter defterine kaydedilecek.
 
Ekolojik tarım, organik tarım, perma kültür ve atalık tohum konularında farkındalığı artırmak ve yeni fikirleri paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, bu kavramlarla ilgilenen birçok kişinin bir araya gelmesi ve deneyimlerini paylaşması hedefleniyor.



Açıklamada, etkinliğin bir paylaşım çemberi ile başlayacağı ve katılımcıların yerel tohumların önemine dair farklı tecrübelerini aktarmasıyla, ekolojik duyarlılığın yükseltilmeye çalışılacağı belirtildi.

 
Etkinliğin tüm halkın katılımına açık olacağı kaydedilen açıklamada, özellikle “Başka Bir Tarım Mümkün” şiarını benimseyen herkesin etkinliğe katılması yönünde  çağrı yapıldı.
 
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