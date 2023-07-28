Soner Olgun’dan Merit’te müzik ziyafeti

Ünlü sanatçı Soner Olgun, geçtiğimiz Cuma gecesi Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da, Cumartesi gecesi ise Merit Liman Hotel& Casino’da sahne aldı.
Soner Olgun, kendisine has yorumu ve sazıyla sevenlerine unutulmaz saatler yaşattı.
Sazı ve güçlü sesi ile seslendirdiği parçalarla eşi Özlem Olgun ile dinleyenleyenlerin kulaklarının pasını silen Soner Olgun’a yoğun ilgi vardı.
Cem Karaca , Ahmet Kaya ,Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da parçalarına yer veren Soner Olgun dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı.
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