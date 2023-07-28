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Soner Olgun’dan Merit’te müzik ziyafeti

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Merit Lefkoşa ve Merit Liman Hotel& Casino’da sahne alan sevilen sanatçı Soner Olgun, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı

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Soner Olgun’dan Merit’te müzik ziyafeti
Ünlü sanatçı Soner Olgun, geçtiğimiz Cuma gecesi Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da, Cumartesi gecesi ise Merit Liman Hotel& Casino’da sahne aldı.
Soner Olgun, kendisine has yorumu ve sazıyla sevenlerine unutulmaz saatler yaşattı.
Sazı ve güçlü sesi ile seslendirdiği parçalarla  eşi Özlem Olgun ile  dinleyenleyenlerin kulaklarının pasını silen Soner Olgun’a yoğun ilgi vardı.
Cem Karaca , Ahmet Kaya ,Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da parçalarına yer veren Soner Olgun dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı.
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