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Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

Güne $83,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:34 itibarıyla %0,01 artışla $83,45'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,63, en yüksek $84,22 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,44 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 29.06.2023 tarihinde $73,54 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2023 tarihinde ise $84,22 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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