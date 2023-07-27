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Sivil Savunma Teşkilatı ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tatbikat yaptı

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Sivil Savunma Teşkilatı ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tatbikat yaptı

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) müşterek tatbikat yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Savunma’nın kurum ve kuruluşlara yönelik olarak doğal afetler konusunda eğitim ve tatbikatları kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın, Sivil Savunma Metehan Eğitim ve Tatbikat alanında, Sivil Savunma Arama Kurtarma personeli gözetiminde bugün 09.00-10.00 saatleri arasında icra edildiği kaydedildi.

Meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olmak amacıyla kurulan derneğe tatbikat öncesi beş gün süreyle 2 etapta eğitim verildiği de belirtilen açıklamada, eğitimlere 20 DAAK üyesinin katıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, katılımcılara Sivil Savunma Arama Kurtarma personeli tarafından; düğümler, havai hat kurma, dağcılık, tırmanma, iniş, enkazda temiz çalışma, enkaza müdahale teknikleri, kuyu kazalarında kurtarma, kütle sürükleme ve domuz damı konularında eğitim verildiği bildirildi.

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