''Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum'' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde juri üyeleri tarafından noter Ahmet Çakıcı ve basın önünde final oylaması gerçekleşen yarışmada ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan 4. ve 5. fotoğraflar belirlendi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bank iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleşen “Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum” başlıklı fotoğraf yarışmasının sonuçları Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde yapılan törenle açıklandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde juri üyeleri tarafından noter Ahmet Çakıcı ve basın önünde final oylaması gerçekleşen yarışmada ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan 4. ve 5. fotoğraflar belirledi.

İlk 10’a kalan finalistlerden; Ali Emin 10.000 TL, Taşkın Öztemiz 7000 TL, Fuat Zenginer 5000 TL para ödülü kazanılırken Sami Yediyıldız 1500 TL ve Nevzat Akçagil 1000 TL mansiyon ödülü kazandı. Üreticilerin 188 fotoğrafla katıldığı yarışmada ilk 10’a kalan üreticilere teşekkür plaketi ve çektikleri fotoğraflar çerçeveletip hediye olarak takdim edildi.



NİZAM: ÜRETİCİYİ ÜRETİMDEN KOPARMAMAK İÇİN BU SOSYAL PROJEYİ GELİŞTİRDİK

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yaptığı açılış konuşmasında her yaptıkları projede yanlarında olup destek olan Creditwest Bank’a teşekkür ederek üretimin günden güne zorlaştığı günümüzde üreticiyi üretimden koparmamak için bu projeyi geliştirdiklerini ifade etti. Yaklaşık 200 eser arasından finale kalan 10 eserin sahiplerinin de hazır bulunduğu etkinlikte mansiyon ödüllerinin de birlik tarafından verileceğini ifade eden Nizam, bu yarışmanın Kıbrıs Türk fotoğrafçılık tarihine de geçtiğini belirterek tüm katılan üreticilere tekrardan teşekkür etti.

TAŞÇI: ÜRETİCİLER ÇOK DEĞERLİ FOTOĞRAFLARLA YARIŞMAYA KATILDI

Ön eleme ve final elemeye katılan fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, ön eleme sırasında bayağı zorlandıklarını çünkü üreticilerin çok güzel fotoğraflarlarla yarışmaya katıldıklarını belirtti. Tüm üreticileri tebrik ederek; esas olanın katılım cesaretini göstermek olduğunu, bu nedenle tüm katılımcıları kutladığını belirtti. Taşçı, K.T. Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk fotoğrafçılk tarihinde de bir ilki gerçekleştirerek jurinin değerlendirmesini şeffaf bir şekilde basın ve finalistler önünde gerçeklekleştirdiklerini, bu nedenle birlik Yönetim Kurulunu ayrıca tebrik ederek yarışmanın devamlılığının sağlanmasını arzuladığını ekledi.

ZAHEER: TARIM VE ÜRETİM ALANINDAKİ TÜM PROJELER BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Creditwest Bank adına söz alan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank olarak tarım alanındaki tüm projeleri büyük bir heyecan ile desteklediklerini, tarım ve üretim için ne kadar çok farkındalık yaratılır ise ülke için o kadar iyi sonuçlar alınacağına inandıklarını söyledi. Zaheer, üretimin da bir sanat kolu olduğuna inandığını bu nedenle fotoğraf ile tarımın birleştirildiği bu projeye katılan tüm üreticileri yürekten tebrik ettiğini belirtti. Zaheer, arşiv niteliği taşıyan bu yarışmaya gelecek yıllarda da destek vermeyi arzuladıklarını da ekledi.