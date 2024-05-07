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Sırada "Parlayan Yıldızlar” var

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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, bu akşam Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “Parlayan Yıldızlar” konseriyle devam edecek

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Sırada "Parlayan Yıldızlar” var
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Lefkoşa, 6 Mayıs 24 (TAK): Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 19. düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, bu akşam Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) öğrencilerinin “Parlayan Yıldızlar” konseriyle devam edecek.
Festival'de LAGSL öğrencilerinden; Elanur Boran (flüt ve piyano), Mısra Arabulucu (flüt ve piyano), Dain Ryu (keman ve piyano), Tanem Hürdoğan (çello ve piyano), Sarp Ali Sayar (kontrbas ve piyano), Pakize Azra Akçam (keman), Evrem Bürüncük (piyano) ve Aleksandra Dmitrieva (piyano) öğretmenleri Demet Alkan ve Yağmur Ölmez’in piyano eşlikleriyle sahne alarak, seçkin eserler seslendirilecek.
Bellapais Manastırı'nda saat 20.00'de başlayacak konserin geliri LAGSL öğrencilerinin müzik aleti alımına katkı olarak bağışlanacak.
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 31 Mayıs' a kadar devam edecek ve 11 farklı konsere ev sahipliği yapacak.
Konser biletleri; Deniz Plaza mağazalarından, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi'nden, konser girişinden veya online bilet olarak biletfest.com'dan alınabiliyor.
 
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