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Üç fidan unutulmadı

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Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz, Yusuf ve Hüseyin, idamlarının 52. yıldönümünde anıldı

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Üç fidan unutulmadı
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Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun (THKO) kurucu önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 52. yıldönümünde mezarları başında anıldı.
Gezmiş, Aslan ve İnan 6 Mayıs 1972’de Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde idam edilmişti.
68 Kuşağı’nın önde gelen devrimcileri Ankara Karşıyaka mezarlığında mezarları başında anıldı.
Deniz, Yusuf ve Hüseyin için her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bir araya geldi. 
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP’liler anma törenine katıldı. CHP, kortejle birlikte ‘üç fidan’ın mezarına yürüdü.
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