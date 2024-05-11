“Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”, bugün 16.00'da Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde

Çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”nun ikinci hafta etkinliği, bugün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yapılıyor.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında devam edecek maratonun bugünkü bölümü, Lefkoşa Sanayi Bölgesi 3’üncü Cadde’de saat 16.00’da başlayacak.

Maratona, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

