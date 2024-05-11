"1. Üreten Kadınlar Sergisi" Girne'de sanatseverlerle buluştu

"1. Üreten Kadınlar Sergisi", dün akşam Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda açıldı.





Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen "1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması" kapsamında hazırlanan eserler, "1. Üreten Kadınlar Sergisi" kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yaptığı sergi, 13- 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Sergide eseri bulunan sanatçılar ise şöyle;

“İnci Kansu, İsmet Tatar, Semral Öztan, Ayça Çağlar, Bedia Kale, Birgül Beyazyüz Gedik, Fatma Özok, Fatma Öztabay, Feza Sanıvar, Işın Asvaroğlu, Mine Korudağ, Nedime Yanaroğlu Beysoydan, Nilgün Güney, Osmane Galal, Özge Yücesoy, Özlem Davulcu, Özlem Kuyucuoğulları, Pervin Özgeçen, Sinem Saydam, Tülay Pirgalıoğlu, Yağmur Beste Kumlu, Zülal Karlıova.”

