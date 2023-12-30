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Sibel Tatar, özel gereksinimli çocukları sevindirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla özel gereksinimli çocuklara hediyeler verildi

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Sibel Tatar, özel gereksinimli çocukları sevindirdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ve Ege Inner Wheel Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında Lefkoşa’da Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki kulübün başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan Sibel Tatar, öğretmenlerinin kontrolünde yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu belirterek, iki kulübün ortak projesi kapsamında çocukların dilek hediyelerini vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 

Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı olduğu dönemde Ege Inner Wheel ile kardeş kulüp olduklarını hatırlatan Sibel Tatar, iki kulübün bu yıl ortaklaşa gerçekleştirdiği İzmir Tülay Aktaş İşitme Engelliler okulunda çocuklara hediye dağıtımının ardından Algım Özel Eğitim Merkezi’nde de hediye verildiğini dile getirdi.
Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir’e ve eğitmenlere yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sibel Tatar, gönülden çalışan Bellapais Inner Wheel Kulübü ve Ege Inner Wheel Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine de teşekkürlerini sundu.
 
Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın özel eğitimle ilgili yapılan çalışmalara her zaman destek olduğuna işaret ederek, okul ve aileler adına teşekkür etti. 
Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Berin Avunduk ise 2018 yılından beridir düzenlenen etkinliğin, bu yıl İzmir ve Lefkoşa’da kardeş kulüp Ege Inner Wheel ile birlikte gönüllülerin ve iyilikseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Ege Inner Wheel Başkanı Nergis Usul da konuşmasında iki kulübün Lefkoşa ve İzmir’de ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğin önemine dikkat çekerek, çocukların isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
 
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