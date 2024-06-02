"14. DAÜ Sanat Buluşması" tamamlandı

DAÜ 14’üncü Sanat Buluşması30-31 Mayıs tarihlerinde, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri Birimi ve Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonunda, sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14’üncü Sanat Buluşması tamamlandı.



DAÜ’den verilen bilgiye göre sanat Buluşması, bu yıl, 30-31 Mayıs tarihlerinde, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri Birimi ve Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonunda, sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda yapıldı.

Sanat Buluşması’nda sanatçılar Vedia Okutan Gaydeler, Eser Keçeci Malyalı, Kemal Behçet Caymaz, Shidrokh Rahael, Sinem Akın Kılınç ve Ayhatun Ateşin eğitmenliğinde seramik, heykel, kinstugi ve kağıtla ilgili atölye çalışmaları yer aldı.

Açık atölyelerde çocuklar ve yetişkinlere yönelik yaratıcı çalışmalar uygulamalarla desteklendi.

Proje sorumlusu Ateşin, “Sanat objelerinin yaşamın içine katılabileceğini gösterebilmek ve bölünmüşlükten yeniden üretilerek başlangıçlar oluşturulabileceğini uygulayarak öğrenerek değerler üretilebileceğini göstermek hedeflerimiz arasındaydı yoğun katılımın olmasıyla bunu başardık” dedi.

Atölyelerde yer alan eğitmenlere teşekkür belgeleri DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü-Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlus Çiğdem Emirzadeoğluları tarafından takdim edildi.

