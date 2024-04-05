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Sibel Tatar, çocuklara yönelik Kıbrıs mutfağı kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 6 kitaplık Kıbrıs Masallar Serisi’nin ilk ikisi olan “Selin’in Yılbaşı Keyiği” ve “Sihirli Dadlar Adası” kitaplarının tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

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Sibel Tatar, çocuklara yönelik Kıbrıs mutfağı kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı
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Oyuncu-Yazar ve Õğretim Görevlisi Şenay Saçbüker’in yazdığı ve Turizmci, Araştırmacı-Yazar Zekai Altan’ın Kıbrıs Türkçesine çevirdiği kitapların tanıtım ve imza etkinliğinin sunuculuğunu Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu yaptı.
-Tatar
Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Sanatçı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’i İstanbul’da yaşadığı dönemden itibaren yıllardır yakından tanıdığını söyledi.
 
Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağını masallaştırarak yazan Şenay Saçbüker’in ve yazım dilini Kıbrıs ağzına çeviren Zekai Altan’ın Kıbrıs Türk kültürüne büyük  katkı koyduğunu vurguladı.
 
Gastronomi ve Kıbrıs mutfağının çok önemli olduğunu ancak ülkede yeteri kadar önemsenmediğini ifade eden Tatar, ileride yapılacak çalışmalarla hak ettiği değeri bulması ve önemsenmesi temennisinde bulundu.
 
Mutfağın sadece kültür açısından değil aynı zamanda turizm açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Gastronomi Kitabı’nı hazırladıklarını söyledi.
 
Kıbrıs Gastronomi Kitabı’nın tanıtımının önümüzdeki günlerde yapılacağını anlatan Tatar, Türkçe hazırlanacak kitabın aynı zamanda İngilizceye de çevrileceğini böylece Kıbrıs mutfağının KKTC yanında dünyaya da tanıtılacağını kaydetti.


-Siber
Eski Meclis  Başkanı ve eski Başbakan  Sibel Siber de konuşmasında, Zekai Altan’ın bitmeyen enerjisi ve kültüre olan bağımlılığıyla, öğretme ve tanıtma görevini yerine getirdiğini söyledi.
 
Projenin paylaşmaya, öğrenmeye ve kültürü tanıtmaya vesile olduğunu ifade eden Siber, emeklerinden dolayı Zekai Altan ve Şenay Saçbüker’i tebrik etti.


-Altan



Kitabı Kıbrıs diline çeviren Zekai Altan ise konuşmasında kitapların pandemi sonrası basıldığını ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tanıtımının gerçekleştirilemediğini söyledi.
 
Kitabın ortaya çıkış hikayesinden bahseden Zekai Altan; Kıbrıs’ta mutfağın tarihçesi, kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı bir kitap hazırlamak istediğini Şenay Saçbüker’e söylemesinin ardından Kıbrıs’a gelip çalışmalarda bulunan Şenay Saçbüker’le birlikte kitabı hazırlamaya başladıklarını ifade etti.
 
Kitabın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelendiğine dikkat çeken Altan, kitabın; dil, yöntem ve konu olarak uygun bulunduğunu aktardı.


-Saçbüker


Şenay Saçbüker de konuşmasında çocuklara ulaşmanın yolunun hayallerden geçtiğine işaret ederek, bu nedenle çocuklara yönelik masal kitapları yazmayı çok sevdiğini söyledi
 
“Ağaç yaşken eğilir. Kültürümüz çocuk yaşta öğretilirse daha verimli olur ve akılda kalır” diyen Şenay Saçbüker, “masal tadında bir kitap” yazdığını vurguladı.
 
Kıbrıs hakkında her gün yeni bir şey öğrendiğini anlatan Saçbüker, Kıbrıs mutfağının çok zengin olduğunu ve bilinmeyen yemekleri, kullanılan araç ve gereçleri bulunduğunu dile getirdi.
 
Saçbüker konuşmasının devamında, “Umarım yazdığım masaldaki hayal gerçek olur ve Kıbrıs mutfak müzesi gerçek olur” ifadelerini kullandı.

 
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