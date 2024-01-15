SER-SAD Genel Kurulu gerçekleşti

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği(SER-SAD) olağan genel kurulu gerçekleşti. Kurul, 10 Ocak Çarşamba akşamı, Serdarlı Hüseyin Yakış Aktivite merkezinde gerçekleşti. 2004 yılında kurulan dernek, bölgenin gelenek, görenek ve kültürüne sahip çıkarken, gelecek nesillere bunu aktarmayı amaç ediniyor. Düzenlediği sanatsal, kültürel ve elişleri zanaatları kursları ile bölgedeki her yaş kesiminden insanın yaşamına katkı koymaya çalışıyor.

Yirminci yılını dolduracak olan Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD)’ın gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda önümüzdeki iki yıllık dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı söyle gerçekleşti:

Başkan: İSMİHAN YORGANCI

Genel Sekreter: SİBEL SANCARLI

Sayman: GÜLŞEN ALTINBAŞ

Örgütlenme ve Dış Ilişkiler: ZEHRA DURAK

Eğitim Sekreteri: AHMET DURAK

Basın ve Yayın Sorumlusu: SEVİM YORGANCI-HAKKI YORGANCI

Reklâm ve Tasarım Sorumlusu: FATOŞ BETMEZOĞLU

Projeler Sorumlusu: NİYAZİ ÇOBAN

Sosyal Aktiviteler sorumlusu: EMİNE ÇİMEN - ÖZEL PINARDAN

Faal Üyeler: MÜNÜBE AKREP- ŞERİFE KEMALOĞLLARİ

Denetleme Kurulu: AHMET SERDAR - MEHMET ÖKSÜZOĞLU - VIJDAN KARAGÖZLÜ

Yedek Denetleme Üyesi MEHMET GÜMÜŞSOY