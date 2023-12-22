Şehitler haftası dolayısı ile Çayırova Lefkara Evi’nde tören düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Çayırova İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Çayırova Lefkara Evi’nde tören düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre törene, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da katıldı.

Törende şehitler rahmet ve minnetle anılarak, gaziler şükranla selamlandı.