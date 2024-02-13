Şarkılar sevgi için söylenecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Sevgililer Günü Konseri” ile aşk ve müzik, 16 Şubat’ta YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluşacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde, 16 Şubat Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek “Sevgililer Günü Konseri”, aşkı ve müziği, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Aşk temalı klasik müzik eserlerini dinleyicilerle buluşturacak olan konser, Türkiye’den önemli isimleri de bir araya getirecek. Konserde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı, misafir şef olarak, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra şefi ve Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo Varas yönetecek. Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan opera sanatçıları soprano Burcu Hancı ve bariton Teyfik Rodos ise solist olarak sahne alacak.

Konser, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak

Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile kültür sanatı günlük yaşamın merkezine yerleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı ücretsiz etkinliklerle bütün ülkeye yayılan bir kültür sanat atmosferi oluşturuyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yapılan iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen klasik müzik konserleri de halkla ücretsiz olarak buluşmaya devam ediyor. 16 Şubat Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek “Sevgililer Günü Konseri” de aynı şekilde ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.

